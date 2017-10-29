Помощь в заполнении аккаунтов на сайте недвижимости

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок217 просмотров

Нужно создатьоколо 20 аккаунтов на сайте www.airbnb.ru Делается это очень просто, я записал

видео по алгоритму работы вот оно https://youtu.be/13P8X5XD5x4

На одногочеловека, к сожалению, можно заполнить только один, максимум два аккаунта. На

каждый аккаунт размещается 4-5 коттеджей. Вот, в принципе, и вся работа.

Плата за одинзаполненный аккаунт – 2$. Время на это тратится небольшое, информацию с

коттеджами и логины, пароли почты я могу выслать. Деньги за работу перечисляю

сразу после создания каждого аккаунта, могу перечислить на Яндекс кошелек, если

в России/Беларуси, или на  Приват банк,если Украина.

8 лет назад
nvpminsk
Николай 
51 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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