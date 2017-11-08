Копируй и вставляй из инета.

Здравствуйте!

Требуется человек на рутинную работу -

1)найти организацию из таблицы - проверить жива она или нет (egrul.nalog.ru с помощью инн)

2) записать данные в таблицу иначе пометить красным всю строку

3) иначе внести данные телефона, email(если есть снабжение супер - иначе просто общий), тематику клиента и сайт и выделить желтым.

Работа детская) 1 строка - 1 руб. Всего 300 строк (есть еще) - буду проверять - тест делать не надо НИКАКОЙ!

Указал 5 $ но будет 300 р просто курс прыгает))