Ищу контент-менеджера для оформления статей в тематике медицины. Необходимо оформить 150 статей. Необходимо: - добавление примерно 1 картинка на 700-1000 символов, средний объем статьи - 8000 символов - прописывание альтов - ...
Копируй и вставляй из инета.
Здравствуйте!
Требуется человек на рутинную работу -
1)найти организацию из таблицы - проверить жива она или нет (egrul.nalog.ru с помощью инн)
2) записать данные в таблицу иначе пометить красным всю строку
3) иначе внести данные телефона, email(если есть снабжение супер - иначе просто общий), тематику клиента и сайт и выделить желтым.
Работа детская) 1 строка - 1 руб. Всего 300 строк (есть еще) - буду проверять - тест делать не надо НИКАКОЙ!
Указал 5 $ но будет 300 р просто курс прыгает))
Выбранный исполнитель
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