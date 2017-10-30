Ищу контент-менеджера для оформления статей в тематике медицины. Необходимо оформить 150 статей. Необходимо: - добавление примерно 1 картинка на 700-1000 символов, средний объем статьи - 8000 символов - прописывание альтов - ...
Размещение контента на сайте (работа для контент менеджера) Wordpress
Приветствую!
Ищу контент менеджера, нужно разместить и оформить на сайте 300 публикаций. Оплата от 10р за позицию.
Пример позиции:
- Заполнение метатегов ("Ключевое слово", "Заголовок страницы (Title)" и "Описание страницы для поисковиков")
- Добавление в текст иллюстрационного изображения.
- добавление видео Youtube
- Оформление таблицы
и так далее...
В среднем за оформление одной публикации (исходя из выполненных позиций) плачу 70-100 рублей
Предоставляются четкие инструкции что и как делать. Выплата вознаграждения после
выполнения работы и проверки заполненного отчета (шаблон отчета
предоставляется).
Требования к кандидату:
- опыт работы контент менеджером
- опыт работы в CMS Wordpress
- умение искать тематические иллюстрации и их обработка
- понимание на начальном уровне HTML и SEO (что такое тэги H1-H6
... title description и тому подобные простые понятия)
- тщательность и аккуратность (ели работа будет выполняться не качественно – мы с Вами очень быстро попрощаемся)
- наличие образования в сфере лингвистики филологии и т.п. будет дополнительным плюсом.
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