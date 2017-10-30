Размещение контента на сайте (работа для контент менеджера) Wordpress

Приветствую!

Ищу контент менеджера, нужно разместить и оформить на сайте 300 публикаций. Оплата от 10р за позицию.

Пример позиции:

- Заполнение метатегов ("Ключевое слово", "Заголовок страницы (Title)" и "Описание страницы для поисковиков")

- Добавление в текст иллюстрационного изображения.

- добавление видео Youtube

- Оформление таблицы

и так далее...

В среднем за оформление одной публикации (исходя из выполненных позиций) плачу 70-100 рублей

Предоставляются четкие инструкции что и как делать. Выплата вознаграждения после

выполнения работы и проверки заполненного отчета (шаблон отчета

предоставляется).

Требования к кандидату:

- опыт работы контент менеджером

- опыт работы в CMS Wordpress

- умение искать тематические иллюстрации и их обработка

- понимание на начальном уровне HTML и SEO (что такое тэги H1-H6

... title description и тому подобные простые понятия)

- тщательность и аккуратность (ели работа будет выполняться не качественно – мы с Вами очень быстро попрощаемся)

- наличие образования в сфере лингвистики филологии и т.п. будет дополнительным плюсом.