Составить список всех VPS-хостингов

нужен список с сортировкой по ценам, где можно арендовтать VDS-ку с белым внешним личным ip

рассортировать от самых дешевых к самым дорогим.

лучше составить PDF-ку где 1 страничка = 1 компания с скрином и ссылкой + абзац копи-паста.

В списке должно быть 100 страниц (берем все компании где есть русский или английский)

кто что хочет за такой файл?