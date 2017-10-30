Наполнение магазина одежды на англ

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок176 просмотров

Есть магазин одежды на английском языке.

Требуется наполнить товарами.

Магазин на shopify.ru наполнение идет с помощью oberlo.com

Но товары нужно править (фото, описание, цены)

От Вас цена за 1 товар.

Знание английского не обязательно (можно использовать яндекс переводчик)

8 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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