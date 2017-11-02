Нужен человек для наполнения сайта. Есть развлекательный портал, нужно добавить на него публикации (заголовок, текст, картинки) все это оформить (на сайте есть редактор текста с оформлением). Публикации нужны развлекательного характера (юмор, новости, ...
Размещение отзывов - агенты влияния
Добрый день!
Требуется размещение отзывов на внешних ресурсах черезагентов влияния.
Создание новых карточек клиента на порталах с отзывами,корректировка существующих данных, размещение отзывов через агентов влияния,
отчетность в Excel в виде ссылок на размещенные отзывы.
Прошу указывать стоимость публикации одного отзыва.
Спасибо!
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