Наполнение сайта

Нужен человек для наполнения сайта.

Есть развлекательный портал, нужно добавить на него публикации (заголовок, текст, картинки) все это оформить (на сайте есть редактор текста с оформлением). Публикации нужны развлекательного характера (юмор, новости, интересное и т.д. никакого "контента для взрослых") с любых ресурсов, откуда можно копировать контент с указанием источника (на сайте так же есть графа: источник).

Публикации нужно добавлять, когда скажу, т.е. как это будет выглядеть: я пишу в скайп, что нужно добавить например 10-20... и т.д. публикаций, Вы ищите нужное количество публикаций, скидываете мне ссылки те, что нашли, я смотрю их и говорю какие добавлять, какие нет (если вдруг какие-то меня не устроят), как только мы договорились, какие публикации добавляем, Вы выполняете работу. Оплата после выполнения работы по факту. Либо делим на блоки (количество публикаций), например мне нужно добавить 100 публикаций, мы делим по блокам, по 20 штук, Вы добавляете 20 публикаций, я оплачиваю и т.д.

Исполнитель сам ищем актуальные и интересные на его взгляд публикации.

Как добавлять все покажу и расскажу, общение через скайп

Оставляйте в контактах скайп и цену, которую Вы хотите получить за одну добавленную публикацию, буду выбирать и будем договариваться.