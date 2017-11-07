нужен список с сортировкой по ценам, где можно арендовтать VDS-ку с белым внешним личным ip рассортировать от самых дешевых к самым дорогим. лучше составить PDF-ку где 1 страничка = 1 компания ...
Размещение текстов на сайте - копипаст WordPress
Добрый день!
Необходимо скопировать с другого сайта текст без картинок + заполнить поля Автор и Название. Необходимые исходные данные будут в гугл доках.
Количество текстов в данном задании - 90 штук.
Предлагайте цену и сроки выполнения. Оплата Webmoney.
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