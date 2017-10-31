Наполнение сайта контентом

Обязанности

Поиск и подбор интересного материала согласно тематики сайта в интернете.

Обязательное присутствие изображение в статье (от 2-х картинок и больше).

Репост подобранного материала на сайт с рерайтом названия и первого абзаца статьи.

Требования к кандидату

Грамотность

Желание работать

Здравствуйте!

Необходимо наполнение сайта актуальными постами, поиск в интернете и перепост на сайт (рерайт заголовка и первого абзаца 1-2 предложения обязательны)

Бюджет проекта в месяц будет зависеть от заработка на рекламных баннерах.

Как будет происходить расчет расскажу подробно в переписке.

Количество статей определяете сами, чем больше тем больше заработаете, но можно запостить 10 статей и заработать больше того кто напишет 30 или 40.

Движок DLE, добавление с сайта.

Пока все запущено в тестовом режиме и бюджет проекта в месяц составляет 2 т.р. (на ноябрь месяц) Далее будет от выплат за рекламу и будет указываться ежемесячно

Если вас заинтересует данное предложение можем поработать. Для того что бы начать зарабатывать достаточно всего лишь зарегистрироваться на сайте и при регистрации указать номер кошелька WM.

Если есть вопросы задавайте.