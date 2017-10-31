Создание прайс листа в формате XML для Rozetka.ua

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
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Необходимо создать в ручную прайс лист для Rozetka.ua. Наши движок не выдает такой формат автоматически, кроме того, наши разделы не соответствуют разделам в Rozetka.ua. Прайс надо составить вручную и привязать товары к товаром на нашем сайте. Всего порядка 50 позиций. Прайс должен соответствовать требованиям Rozetka.ua

8 лет назад
Korsar1997
50 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров