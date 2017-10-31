Добрый день! Требуется размещение отзывов на внешних ресурсах черезагентов влияния. Создание новых карточек клиента на порталах с отзывами,корректировка существующих данных, размещение отзывов через агентов влияния, отчетность в Excel в виде ссылок на ...
Внесение товаров в интернет-магазин
Нужно внести товары в интернет магазин и отредактировать имеющиеся. Товар может быть с характеристиками, которые вносятся отдельно. Нужно уметь находить через Гугл недостающие материалы, фотографии и описания.
Знание HTML на уровне внесения товаров обязательно.
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