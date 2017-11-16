Необходимо заполнить около 250 карточек товаров для интернет магазина велосипедов с ключевыми словами. ТЗ на написание будет сделано и выслано исполнителю. Одна карточка = 500 знаков Цена за 1000 знаков = 40 рублей, ...
Поиск тематических изображений к тексту
Необходим поиск тематических изображений по тексту статьи, примерное количество картинок 40 -70 штук на статью , чем больше текста тем больше
изображений.
Примерно к 20% фото необходимо делать тематическое описание в несколько слов по сути изображения, остальные просто сохранять.
Оплата 1 рубль за фото , чем больше фото тем больше стоимость.
На статью будет уходит примерно 30-40 минут опять же в зависимости от
размера статьи, соответственно после получения текста надо в течении
максимум двух часов его выполнить.
Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
Оплата вебмани.
Исполнителю скину пробный текст(оплачиваемый) и более точные требования по оформлению задания.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нужен человек для добавления объявлений на украинскую доску объявлений. Со своими предложениями, пишите пожалуйста, в комментариях кол-во объявлений и цену в грн.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо наполнить сайт https://tvoeip.ru/ От нас большой объем статей, от вас подбор фото и видео материала, оформление текстаНаполнение сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен контенщик для сайта https://sonoved.ru/ От нас большой объем статей, от вас их своевременное размещение, подбор фото и видео по теме статьи, оформление текстаНаполнение сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо скопировать и вставить определенную информацию с сайта. Всего в таблице будет 891 - столбиков, в каждом 4 ячейки. С работой справится любой усидчивый человек. Сообщите, пожалуйста, сроки исполнения и цену.Наполнение сайтов32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется опубликовать статью на сайте, работающем на Wordpress. Требования: Опыт работы с WordpressНаличие программы Photoshop и умение с ней работать.Вы получаете статью, уже отредактированную в плане стилистики, грамматики. Эту статью нужно: ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно внести товары в интернет магазин и отредактировать имеющиеся. Товар может быть с характеристиками, которые вносятся отдельно. Нужно уметь находить через Гугл недостающие материалы, фотографии и описания. Знание HTML на уровне внесения ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу контент-менеджера для наполнение сайта компьютерной тематики (системные требования игр и приложений). Необходимо заполнить около 500 карточек. Суть работы: - Найти и заполнить таблицы "Системные требования" приложения или игры (минимальные, рекомендуемые, другие ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт7 лет назад
Обязанности Поиск и подбор интересного материала согласно тематики сайта в интернете. Обязательное присутствие изображение в статье (от 2-х картинок и больше). Репост подобранного материала на сайт с рерайтом названия и первого абзаца ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать в ручную прайс лист для Rozetka.ua. Наши движок не выдает такой формат автоматически, кроме того, наши разделы не соответствуют разделам в Rozetka.ua. Прайс надо составить вручную и привязать товары к товаром на нашем сайте. Всего ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад