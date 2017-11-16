Поиск тематических изображений к тексту

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок229 просмотров

Необходим поиск тематических изображений по тексту статьи, примерное количество картинок 40 -70 штук на статью , чем больше текста тем больше

изображений.

Примерно к 20% фото необходимо делать тематическое описание в несколько слов по сути изображения, остальные просто сохранять.

Оплата 1 рубль за фото , чем больше фото тем больше стоимость.

На статью будет уходит примерно 30-40 минут опять же в зависимости от

размера статьи, соответственно после получения текста надо в течении

максимум двух часов его выполнить.

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

Оплата вебмани. 

Исполнителю скину пробный текст(оплачиваемый) и более точные требования по оформлению задания.

8 лет назад
wdpstrunov
Петр 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

lilaboo
34 года
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Исполнитель выполнил заказ качественно и в срок, рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик, своевременная оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

lilaboo
34 года
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад

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