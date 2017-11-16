Поиск тематических изображений к тексту

Необходим поиск тематических изображений по тексту статьи, примерное количество картинок 40 -70 штук на статью , чем больше текста тем больше

изображений.

Примерно к 20% фото необходимо делать тематическое описание в несколько слов по сути изображения, остальные просто сохранять.

Оплата 1 рубль за фото , чем больше фото тем больше стоимость.

На статью будет уходит примерно 30-40 минут опять же в зависимости от

размера статьи, соответственно после получения текста надо в течении

максимум двух часов его выполнить.

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

Оплата вебмани.

Исполнителю скину пробный текст(оплачиваемый) и более точные требования по оформлению задания.