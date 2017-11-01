Сбор данных КейКолектором

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Закрыт1 заявка164 просмотра

Сбор данных КейКолектором

  • на входе до 300 фраз
  • собрать
- частотности все по Яндекс.Директ(без указания региона)

- частотность по ГуглАдвордс (повсему СНГ)

- SERP для Яндекс (регион МСК) выдача до топ 20

- SERP для Google (домен ru) выдача до топ 20

- релевантные страницы для Яндекс

- релевантные страницы для Гугл

3. на выходе: проект для КейКоллектора со всеми данными

4. слова + сайт пришлю исполнителю

5. Сроки и цены пишите конкретно

8 лет назад
Roma123
Роман 
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров