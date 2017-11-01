Необходимо заполнить около 250 карточек товаров для интернет магазина велосипедов с ключевыми словами. ТЗ на написание будет сделано и выслано исполнителю. Одна карточка = 500 знаков Цена за 1000 знаков = 40 рублей, ...
Подбор небольшого колличества недостающего контента..
Подбор небольшого колличества недостающего контента,в основном заполнение сайта на HTML.
Заявки фрилансеров
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