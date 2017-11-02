Срочная задача для усидчивого и внимательного

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок292 просмотра

Задача: заполнить заявки в каталоге компаний по каждой компании из списка с определением капчи  

Алгоритм действий:  

1. Заходим по ссылке из списка  

2. Нажимаем на кнопку Отправить запрос  

3. Заполняем форму, пример prntscr.com/h48gq7  

4. Определяем капчу  

Все!  

Записей порядка 500-600 

Работы на  

Список готовых урлов предоставляю (т.е. только тынкнуть, заполнить и отправить). 

Отмечайтесь кто готов сейчас заняться

7 лет назад
lionz78
46 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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