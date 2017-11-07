Ищу веб-мастера: сделать баннер, поправить хтмл-ку, переписать текст

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки142 просмотра

Привет! Есть набор небольших, но разных заданий на поддержку магазинчика moo.coffee

1. Сделать баннер

  • Баннер 240х400:
  • Для надписей используйте google-шрифт Neucha
  • Прислать jpg не больше 20кб и исходник в psd-формате.
  • Вопросы вкуса – на ваше усмотрение, главное, чтоб баннер содержал все перечисленные элементы, тогда работа принимается
2. Помочь с правками стилей в верстке
  • Вот верстка: http://vtrvl.ru/test/moo/
  • Вот макет: http://joxi.ru/brRZ9b4CQMjZer?d=1
  • В верстке поехали кое-какие стили, вижу по крайне мере 4 ошибки
  • Составьте отчет в гугл-таблице в формате:
    • ссылка на скриншот (а-ля joxi)
    • следующий столбец краткое описание, например "слипся текст"
    • следующий столбец название стиля и что нужно поменять
  • В итоге вы присылате мне гугл-таблицу с правами на редактирование, где обозначено не менее 4 правок
3. Переписать текст
  • Есть карточка товара с кофе, нам нужно переписать в ней текст
  • Вот наша карточка товара: http://bit.ly/2inIgxD
  • Вот откуда брали текст, тут информация более достоверная и тут можно почитать отзывы: http://bit.ly/2inI5SZ
  • Нужно написать текст для нашей карточки товара:
    • Объем текста как и сейчас ± предложение
    • Текст должен отличаться от оригинала и не содержать смысловых/орфографических/синатксических ошибок. Других особых пожеланий нет.
  • В итоге вы присылаете гугл-док с правами на редактирование, в документе вставлен текст "как было" и ваш вариант "как стало".
Готов задание уточнить по скайпу, голосом

Кандидатов смотрю до понедельника, в понедельник же выбираю исполнителя

Спасибо!

7 лет назад
nylebedev
Николай 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

reatea
Руслан 
33 года
8 лет в сервисе
Был
21 день назад
3 отзыва
7 лет назад
$20
1 день
Задачи были простые, но справился точно и в срок. Рекомендую!
Отличный заказчик все четко!

Заявки фрилансеров

reatea
Руслан 
33 года
8 лет в сервисе
Был
21 день назад
3 отзыва
7 лет назад