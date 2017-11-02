Необходимо заполнить около 250 карточек товаров для интернет магазина велосипедов с ключевыми словами. ТЗ на написание будет сделано и выслано исполнителю. Одна карточка = 500 знаков Цена за 1000 знаков = 40 рублей, ...
Заполнение данных
Есть таблица https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oyE3jQOrhR1MdwK1tRA5hzs9CQEtMmayzdqUo1nQr4I/edit#gid=459941989
Нужно первые 500 строчек заполнить данными. Вот инструкция что нужно сделать https://yadi.sk/i/6W_G9RVG3PLtgf
+ Добавлять ссылку на (http://joxi.ru/zANy7qjiBWKkv2) в столбец "G"
Срок 1 день оплата 600 рублей
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