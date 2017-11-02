Заполнение данных

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок311 просмотров

Есть таблица https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oyE3jQOrhR1MdwK1tRA5hzs9CQEtMmayzdqUo1nQr4I/edit#gid=459941989

Нужно первые 500 строчек заполнить данными. Вот инструкция что нужно сделать https://yadi.sk/i/6W_G9RVG3PLtgf

+ Добавлять ссылку на (http://joxi.ru/zANy7qjiBWKkv2) в столбец "G"

Срок 1 день оплата 600 рублей

7 лет назад
bigkir
Кирилл 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров