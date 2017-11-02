Копируй вставляй из инета.

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$3
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок568 просмотров

Здравствуйте!

Требуется человек на рутинную работу(предпочтение женщинам, девушкам) -

1)найти организацию из таблицы - проверить жива она или нет (egrul.nalog.ru с помощью инн - если инн нет то смотрите орг в инете)

2) записать данные в таблицу иначе пометить красным всю строку

3) иначе внести данные телефона, email(если есть снабжение супер - иначе просто общий), тематику клиента и сайт и выделить желтым.

Работа детская)  Всего 300 строк (есть еще) - буду проверять - тест делать не надо НИКАКОЙ! 

Указал 3 $ но будет 180 р просто курс прыгает))

7 лет назад
ZorroRos01
Владислав 
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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