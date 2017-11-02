Задача: заполнить заявки в каталоге компаний по каждой компании из списка с определением капчи Алгоритм действий: 1. Заходим по ссылке из списка 2. Нажимаем на кнопку Отправить запрос 3. ...
Копируй вставляй из инета.
Здравствуйте!
Требуется человек на рутинную работу(предпочтение женщинам, девушкам) -
1)найти организацию из таблицы - проверить жива она или нет (egrul.nalog.ru с помощью инн - если инн нет то смотрите орг в инете)
2) записать данные в таблицу иначе пометить красным всю строку
3) иначе внести данные телефона, email(если есть снабжение супер - иначе просто общий), тематику клиента и сайт и выделить желтым.
Работа детская) Всего 300 строк (есть еще) - буду проверять - тест делать не надо НИКАКОЙ!
Указал 3 $ но будет 180 р просто курс прыгает))
Заявки фрилансеров
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