Копируй вставляй из инета.

Здравствуйте!

Требуется человек на рутинную работу(предпочтение женщинам, девушкам) -

1)найти организацию из таблицы - проверить жива она или нет (egrul.nalog.ru с помощью инн - если инн нет то смотрите орг в инете)

2) записать данные в таблицу иначе пометить красным всю строку

3) иначе внести данные телефона, email(если есть снабжение супер - иначе просто общий), тематику клиента и сайт и выделить желтым.

Работа детская) Всего 300 строк (есть еще) - буду проверять - тест делать не надо НИКАКОЙ!

Указал 3 $ но будет 180 р просто курс прыгает))