Поиск фото для подборок (тема - женская мода)

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Закрыт8 заявок205 просмотров

Задача - составить фото-подборку (8-15 фото). 

Использовать яндекс/гугл картинки, пинтерест и любые другие источники.

Тема - подборка с образов с вязанными бежевыми свитерами.

Пример

https://vk.com/wall-33404310_218362

https://vk.com/wall-50930433_80137

https://vk.com/wall-50930433_80073

Фото должны быть с общей идеей (красный свитер, бежевой пальто), в общем стиле (полный рост или часть тела, стрит стайл или коллаж и т.д.), хорошего качества.

Пишите конкретные предложения по цене за одну подборку. 

7 лет назад
ArcticIce
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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