Сайт работает на Joomla, магазин- Joomshoping Необходимо заполнить около 50 карточек товаров для интернет магазина, позже еще 100. Написать описания товаров, от 500 знаков (рерайт), CTRL + C и CTRL + V не интересует. Обязательно ...
Требуется редактор (наполнение готовыми статьями) на сайт
Требуется редактор для сайта. Основная задача- это копирование статей с других источников. Вам предоставляются ссылки на статьи, а вы копируете их к нам на сайт с сохранением всех картинок плюс ищите в интернете такую же миниатюру статьи, если такой нет в предоставленной статье. При копировании есть вариант автоматизации работы через плагин, поэтому времени это много не займет. Сайт работает на cmc Wordpress. Так же при работе иногда потребуется минимальное редактирование миниатюры статьи (обрезать фото , убрать логотип и т.д.) и редактирование заголовка (если заголовок полностью с больших букв) . Нужен ответственный человек, который будет своевременно и ежедневно выполнять данную работу - ЭТО ВАЖНО. Если требуется один или два дня выходных , то это обговаривается и работа строится на день-два вперед.
Основные задачи :
1) Копирование 17-18 статей в день
2) Редактирование миниатюры статьи и заголовка (в редких случаях)
Основные требования к сотруднику:
1) Ежедневно и своевременно выполнять работу
2) Желательно базовые знания Photoshop и Wordpress
Оплата: 10 рублей за одну готовую статью
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