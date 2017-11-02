Составление базы данных по коттеджам на сайте недвижимости

Мы занимаемся рекламой и сдачей недвижимости (коттеджей) варенду. Составили базу данных по Минску, в которую входят на данный момент 83

коттеджа. База во многом сделана, осталось еще дозаполнить около 20 коттеджей,

проверить все описания, чтобы они были корректны и хорошо составлены, уточнить

по каждому коттеджу количество спален, ванных, вместимость человек, поставить

эти цифры в таблицу. Проверяется эта база по внешним ссылкам, которые

прилагаются к описанию каждого коттеджа.

На гугл диске находятся папки с фотографиями по каждомукоттеджу, нужно их сверить с оригиналом и дополнить недостающими. Фотографии

для папок тоже берем из внешних источников. Вся работа над коттеджами идет в

ворде.

Стоимость работы доведения базы до конца (около 30 коттеджейдополнить + сверить папки с фото на гугл диске) 10$. Оплата через этот сайт по

выполнении задания. Срок не более 2х полных суток.

Прилагаю файл с шаблонами для ознакомления с заданием.