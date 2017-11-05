Сайт работает на Joomla, магазин- Joomshoping Необходимо заполнить около 50 карточек товаров для интернет магазина, позже еще 100. Написать описания товаров, от 500 знаков (рерайт), CTRL + C и CTRL + V не интересует. Обязательно ...
Небольшая редакция готового сайта
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добавить несколько фото и текстов
75 грн оплата сразу
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