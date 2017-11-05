Оформление статей картинками и видео

Нужен человек для оформления 30 статей картинками и видео.

В обязанности входит:

- поиск тематических картинок и видео

- вставка их в статью на сайте (Вордпрес)

Пример подобных статей - https://zrenie1.com/uluchshenie/linzi/ispolzovanie/uhod-za-kontaktnymi-linzami.html

Подробное ТЗ дам кандидату.

Оплата - 10 руб за картинку и 15 за видео. В среднем на статью получается по 5 картинок + 1 видео.

Для теста сначала дам 2 статьи на оформление. Если все хорошо, то тест оплачиваю и даю остальной объем работы.