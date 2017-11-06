Иконки и фотографии работ - 20 страниц

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Закрыт4 заявки160 просмотров

Необходимо ко всем страницам услуг подобрать и разместить соответствующие иконки и фотографии работ:

 

Фото работ берем из интернета. На фото не должнобытьлоготипов других компаний.

По три фото на страницу.

8 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров