Текстовое распознавание отсканированных страниц содержания книг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок292 просмотра

Нужно распознавать в виде текста и аккуратненько форматировать, корректировать сканеры страниц содержания книг. Оплата по 10 грн за каждый обработанный jpeg-файл с отсканированной страницей. Работа скорее периодическая. Язык книг будет русский и украинский (иногда в тексте могут встречаться английские слова и слова из других языков). Грамотность обязательна. Прикрепляю файл с более подробным описанием работы и ссылками на примеры, тестовые страницы.

8 лет назад
fitz
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

P_Andrey
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$30
3 дня
Всё ок, в срок и без ошибок.
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

P_Andrey
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад