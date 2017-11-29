Текстовое распознавание отсканированных страниц содержания книг

Нужно распознавать в виде текста и аккуратненько форматировать, корректировать сканеры страниц содержания книг. Оплата по 10 грн за каждый обработанный jpeg-файл с отсканированной страницей. Работа скорее периодическая. Язык книг будет русский и украинский (иногда в тексте могут встречаться английские слова и слова из других языков). Грамотность обязательна. Прикрепляю файл с более подробным описанием работы и ссылками на примеры, тестовые страницы.