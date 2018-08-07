Создание интернет-магазина на 1С Битрикс

Требуется за неделю создать интернет-магазин на 1С Битрикс - только программирование. Из сложного интеграция с 1С товаров и интеграция с складской службой. Интеграция 1С стандартным компонентом Битрикс. Важно именно срок и качество!

Оплата 30% после постановки на коробку, 30% после интеграции с 1С и 40 по интеграции с складской программой и сдачей.