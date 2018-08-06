Переделать приложение андроид

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Переделать приложение андроид.Дыхательный таймер,, сделать шаг с десятыми долями секунд.1:4:2 в каждом пункте пропорция 1:4:21,1:4,4:2,21,2:4,8:2,41,3:5,2:2,6.....35,9:143,6:71,836:144:72

Android
7 лет назад
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7 лет назад

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