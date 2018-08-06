Написать плагин для Joomla 1.5 для скачивания фото

$70
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Закрыт3 заявки184 просмотра

Добрый день! Нужно написать для скачивания картинок в статье на сервер.

Задача:

1) Есть статья с картинками с другого сайта, нужно:

- эти картинки скачать на наш сервер с заданным размером и степенью сжатия

- заменить пути картинок в статьи

- прописать alt и title - название статьи, если их нет

- Все это делать при сохранение или по кнопке (как лучше)

Joomla
7 лет назад
Romanovruslan
Руслан 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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