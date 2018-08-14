Настроить Contact Form7

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Завершен4 заявки141 просмотр

Есть сайт на вордпрес, установлен плагин Contact Form 7. Нужно добавить графы в форму, в том числе с вариантами ответов. Предлагайте, сколько это стоит на ваш взгляд. 

WordPress
7 лет назад
al-kondratyeva
Алёна 
41 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Работой Павла довольна. Настроил contact form 7 качественно в установленный срок, выполнил все дороботки. В общении был вежлив. Хороший специалист. Рекомендую.
Отличный заказчик. Понятное ТЗ. Предоставила все необходимые данные. Моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад