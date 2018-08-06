Надо создать сайт на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок180 просмотров

Нужно сделать сайт  . Пример сайта https://boxberry.ru/

Указать сроки и стоимость выполнения проекта .

WordPress
7 лет назад
elsad2001
Элшад 
24 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров