Нужно реализовать под Wordpress произвольный тип записи

Здравствуйте! Мне нужно реализовать произвольный тип записи "Покупки". Со следующими параметрами:

1) Этот тип записей НЕ ДОЛЖЕН индексироваться и выводится во front-end как, например, статьи

2) У каждой записи должен быть ШОРТКОД, для вставки в статью.

3) У каждой записи через ACF будут выводится: Название товара, цена. Ну и соответственно стандартно: заголовок и описание

Суть проста: я пишу статью на сайте, далее заполняю список покупок, получаю шорткод, вставляю в статью и готово.