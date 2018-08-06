Нужно реализовать под Wordpress произвольный тип записи

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Закрыт7 заявок127 просмотров

Здравствуйте! Мне нужно реализовать произвольный тип записи "Покупки". Со следующими параметрами:

1) Этот тип записей НЕ ДОЛЖЕН индексироваться и выводится во front-end как, например, статьи

2) У каждой записи должен быть ШОРТКОД, для вставки в статью. 

3) У каждой записи через ACF будут выводится: Название товара, цена. Ну и соответственно стандартно: заголовок и описание

Суть проста: я пишу статью на сайте, далее заполняю список покупок, получаю шорткод, вставляю в статью и готово.

WordPress
7 лет назад
guest_1533548006432
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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