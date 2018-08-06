Добрый день Требуется программист имеющий опыт работы с cms: wordpress opencart Умение разбираться в чужом коде, нормированный рабочий день с 10.00 до 19.00, переработка оплачивается сверх тарифа Возможна ...
Нужно реализовать под Wordpress произвольный тип записи
Здравствуйте! Мне нужно реализовать произвольный тип записи "Покупки". Со следующими параметрами:
1) Этот тип записей НЕ ДОЛЖЕН индексироваться и выводится во front-end как, например, статьи
2) У каждой записи должен быть ШОРТКОД, для вставки в статью.
3) У каждой записи через ACF будут выводится: Название товара, цена. Ну и соответственно стандартно: заголовок и описание
Суть проста: я пишу статью на сайте, далее заполняю список покупок, получаю шорткод, вставляю в статью и готово.
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