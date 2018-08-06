Добрый день Требуется программист имеющий опыт работы с cms: wordpress opencart Умение разбираться в чужом коде, нормированный рабочий день с 10.00 до 19.00, переработка оплачивается сверх тарифа Возможна ...
Drupal 8 специалист для разработки сайта
Здравствуйте, нужно разработать сайт на Drupal 8, ищу человека с опытом работы.
Едино разовая работа.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $550Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно доработать сайт на вп https://docs.google.com/document/d/1M3uK1zZUMN-MFzTDcqv-jKgK4SAkQagj_aic92i74qI/edit?usp=sharingВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Вывод Характеристики в Письме заказа Joomshooping Нужен специалист по JoomshoopingВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Текущих задач много. Есть подробное т3.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт на вордпрес. Просмотрите тех.задание. Определитесь со стоимостью, сроком выполнения работ. https://rabotastroi.ru/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. На сайте присутствует плагин закладок (https://ruseller.com/lessons.php?id=1374&rub=2) Необходимо подправить его чтобы внутри табов можно было размещать "шорткоды", конкретно нужно чтобы это работало: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется разработать скрипт/бот/программа( не имеет значения) нужна такая функция: постинг объявлений на авито, юла, с возможностью подключения сервисов смс активации по апи(желательно), с возможностью работать через прокси, с функцией диалога внутри программы, копирования контакта(телефона) и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $40
Здравствуйте! Сайт giraffe-mebel.ru/ разработан на CMS Opencart. Необходимо сделать правки по техническому заданию ТЗ: https://st-private.fl.ru/users/Yu/Yulya_But/projects/201808/f_0045b672873562f0.pdf?temp_url_sig=6b0a762043e4db4855a186711f85e5d61815d4a4&temp_url_expires=1533536685&inlineВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $70
Сайт на фреймворк CodeIgniter, страниц под новый дизайн штук 10.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Доработать сайт на WordPress. По большому счету по мелочам. Подробнее лично, ждём, спасибо)Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад