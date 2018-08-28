Веб программист

Добрый день

Требуется программист имеющий опыт работы с cms:

wordpress

opencart

Умение разбираться в чужом коде, нормированный рабочий день с 10.00 до 19.00, переработка оплачивается сверх тарифа

Возможна попроектная работа либо почасовая

Если нет опыта в какой либо cms но есть достаточный уровень знаний - то обязательно изучение цмс диафан и битрикс

Основные требования и задачи:

1. Натяжка готовой верстки на цмс

2. Доработка цмс - разработка модулей и плагинов

Стучимся в вайбер, ватсапп 8-912-626-25-57

Скайп dmitriy.slyunko