Разработчик для написания сервиса

$210
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки141 просмотр

Задача состоит в следующем, чтобы исходники программы установленной на винде, можно было редактировать в режиме онлайн, то есть в веб-приложении. А подробнее уже в тз. 

7 лет назад
Max1mus7777
Максим 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров