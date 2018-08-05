FTP CentOS

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Завершен2 заявки130 просмотров

Нужно установить ФТП сервер на Centos vps.

CentOS
7 лет назад
wepz
30 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$10
1 день
все четко сделал.
Все ок, оплачено сразу.

Заявки фрилансеров

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
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