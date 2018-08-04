Веб-разработчик CMS s.builder

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Закрыт1 заявка167 просмотров

Требуется веб-разработчик,  Обязательно: опыт работы с CMS S.Builder.

Задача: доработка существующего сайта.

Просьба указать стоимость часа работы и дать ссылку на реализованные проекты.

Спасибо.

7 лет назад
Seasons
Инна 
53 года
10 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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