Задача: Необходимо собрать интернет-магазин на платформе 1С-Битрикс: 1. Развернуть 1С Битрикс и настроить синхронизацию каталога, продукции, характеристик, заказов и их статусов с 1С (совместно с 1С-программистом); 2. Настроить работу каталога, вывод данных ...
Доработать шаблон вордпресс
Нужно сделать сайт для СМИ на водпрессе.
1) Шаблон выбрали
2) Есть желаемый вид
3) Необходимо приблизительно добить из шаблона желаемый вид
Заявки фрилансеров
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