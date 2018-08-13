Дозаполнить таблицу базы данных MySQL из Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок239 просмотров

Имеется таблица базы данных MySQL в формате sql. Нужно ее дозаполнить из Excel - вставить

(импортировать) отсутствующие в ней записи для полей translation и comment из соответствующих столбцов файла Excel. Таким образом, нужно при импорте из Excel в таблицу базы данных задать такие параметры, чтобы вставлялись только новые (отсутствующие в таблице базы данных) записи.

Файл Excel и таблицу базы данных в формате sql предоставлю после того, как выберу вас в качестве исполнителя.

Конечный результат, который нужно сдать, - дозаполненная таблица базы данных в формате sql. Плачу по WebMoney.

MySQLSQL
7 лет назад
iharok84
Игорь 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

seeker1983
42 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$8
1 день
Роман сделал всё хорошо, с готовностью шел на решение вопроса, связанного с проверкой результата. Доволен работой.
Все прошло отлично, рекомендую.

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seeker1983
42 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад