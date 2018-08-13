Внести ряд доработок wordpress. Изменить текст и прочее
Дозаполнить таблицу базы данных MySQL из Excel
Имеется таблица базы данных MySQL в формате sql. Нужно ее дозаполнить из Excel - вставить
(импортировать) отсутствующие в ней записи для полей translation и comment из соответствующих столбцов файла Excel. Таким образом, нужно при импорте из Excel в таблицу базы данных задать такие параметры, чтобы вставлялись только новые (отсутствующие в таблице базы данных) записи.
Файл Excel и таблицу базы данных в формате sql предоставлю после того, как выберу вас в качестве исполнителя.
Конечный результат, который нужно сдать, - дозаполненная таблица базы данных в формате sql. Плачу по WebMoney.
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