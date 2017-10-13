Google apps scripts/Google Sheet. Гугл скрипты и гугл таблицы

Занимаюсь программированием на Google Apps Script. Обычно работаю с Google Drive, GMail, Google Sheets. Также некоторые Google API например BigQuery.

С чем сталкиваюсь постоянно:

- REST API. Загрузить откуда-либо в гугл таблицы, автоматизировать

- GMail API. Автоматизировать какие-либо действия в ответ на полученное письмо. Обычно подразумевается что действия сложные и затрагивают гугл диск/гугл таблицы, иначе для этого достаточно других инструментов.

- Скрипты для обновления в случае сложных отношений между множеством различных таблиц. Также часто включает элементы REST API

- ETL (Extract, Transform, Load) - загрузка множества данных, часто из разных API, и подача их в необходимом для заказчика формате

Оплата почасовая, $28/час