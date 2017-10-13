Google apps scripts/Google Sheet. Гугл скрипты и гугл таблицы
Занимаюсь программированием на Google Apps Script. Обычно работаю с Google Drive, GMail, Google Sheets. Также некоторые Google API например BigQuery.
С чем сталкиваюсь постоянно:
- REST API. Загрузить откуда-либо в гугл таблицы, автоматизировать
- GMail API. Автоматизировать какие-либо действия в ответ на полученное письмо. Обычно подразумевается что действия сложные и затрагивают гугл диск/гугл таблицы, иначе для этого достаточно других инструментов.
- Скрипты для обновления в случае сложных отношений между множеством различных таблиц. Также часто включает элементы REST API
- ETL (Extract, Transform, Load) - загрузка множества данных, часто из разных API, и подача их в необходимом для заказчика формате
Оплата почасовая, $28/час
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
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MySQLSQL
Роман сделал всё хорошо, с готовностью шел на решение вопроса, связанного с проверкой результата. Доволен работой.
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Все прошло отлично, рекомендую.
$25
10 баллов
8 лет назад
FirebaseJavaScript
Всё отлично, Роман сделал всё что было необходимо и даже больше. Спасибо!
Ответный отзыв
Все прошло отлично, рекомендую.
$80
10 баллов
8 лет назад
AngularJavaScriptPHP
Благодарю за хорошую работу. Всё сделано как следует.
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Заказчик очень приятен своей оперативностью. Составил задачу - я связался, сделали ТЗ начали работать. Сделали - протестировали - допилили - утвердили. В итоге проект который можно сделать за 1-2 дня мы действительно сделали за 2 дня. Это вроде бы мелочи, но на практике экономит много времени. Очень оперативно, рекомендую.
$12
10 баллов
8 лет назад
Yii
Роман, быстро и профессионально решил поставленные перед ним задачи. Сделано все быстро и качественно. Всегда приятно работать с порядочным, адекватным и профессиональным человеком. Рекомендую!
Ответный отзыв
Максим очень толерантный заказчик, он заслуживает своих отзывов. Задача в итоге получилась существенно сложнее чем предполагалось, пришлось учесть много нюансов, даже были проблемы с основным сервером на некоторое время(по моей вине). Максим достаточно спокойно реагировал на возникающие трудности(всякое бывает). Задачу в итоге довели до конца с учетом всех пожеланий и нюансов. Успешное сотрудничество, рекомендую. Очень толерантный заказчик.
$30
10 баллов
8 лет назад
MySQLPHP
Сотрудничеством доволен. Роман, учел все требования и пожелания. Приятен в общении. С удовольствием еще поработаю с ним.
Ответный отзыв
Успешное сотрудничество, рекомендую.
Веб-программирование
19 отзывов
$12/час
от $12от 1 дня
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