seeker1983

Роман Круподёров seeker1983

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Google apps scripts/Google Sheet. Гугл скрипты и гугл таблицы

Занимаюсь программированием на Google Apps Script. Обычно работаю с Google Drive, GMail, Google Sheets. Также некоторые Google API например BigQuery.

С чем сталкиваюсь постоянно:

- REST API. Загрузить откуда-либо в гугл таблицы, автоматизировать

- GMail API. Автоматизировать какие-либо действия в ответ на полученное письмо. Обычно подразумевается что действия сложные и затрагивают гугл диск/гугл таблицы, иначе для этого достаточно других инструментов.

- Скрипты для обновления в случае сложных отношений между множеством различных таблиц. Также часто включает элементы REST API

- ETL (Extract, Transform, Load) - загрузка множества данных, часто из разных API, и подача их в необходимом для заказчика формате

Оплата почасовая, $28/час

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Отзывы заказчиков

iharok84
Игорь 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Дозаполнить таблицу базы данных MySQL из Excel
MySQLSQL
Роман сделал всё хорошо, с готовностью шел на решение вопроса, связанного с проверкой результата. Доволен работой.
Все прошло отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
vebest
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Функционал работы с простой базой Firebase (Javascript)
FirebaseJavaScript
Всё отлично, Роман сделал всё что было необходимо и даже больше. Спасибо!
Все прошло отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Переработать личный кабинет c чистого php на angular js
AngularJavaScriptPHP
Благодарю за хорошую работу. Всё сделано как следует.
Заказчик очень приятен своей оперативностью. Составил задачу - я связался, сделали ТЗ начали работать. Сделали - протестировали - допилили - утвердили. В итоге проект который можно сделать за 1-2 дня мы действительно сделали за 2 дня. Это вроде бы мелочи, но на практике экономит много времени. Очень оперативно, рекомендую.
Ответный отзыв
v-max56
Максим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Нужен специалист с отличными зниниями YII
Yii
Роман, быстро и профессионально решил поставленные перед ним задачи. Сделано все быстро и качественно. Всегда приятно работать с порядочным, адекватным и профессиональным человеком. Рекомендую!
Максим очень толерантный заказчик, он заслуживает своих отзывов. Задача в итоге получилась существенно сложнее чем предполагалось, пришлось учесть много нюансов, даже были проблемы с основным сервером на некоторое время(по моей вине). Максим достаточно спокойно реагировал на возникающие трудности(всякое бывает). Задачу в итоге довели до конца с учетом всех пожеланий и нюансов. Успешное сотрудничество, рекомендую. Очень толерантный заказчик.
Ответный отзыв
sparklingman
Анатолий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Ищу веб-программиста, бекенд. Сайт на самописном, PHP+MYSQL
MySQLPHP
Сотрудничеством доволен. Роман, учел все требования и пожелания. Приятен в общении. С удовольствием еще поработаю с ним.
Успешное сотрудничество, рекомендую.
Ответный отзыв
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Веб-программирование
19 отзывов
$12/час
от $12от 1 дня
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