vebest

Андрей vebest

 
44 годаУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$355
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Anateon
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
9 баллов
5 лет назад
Концепт дизайна приложения для стационарного андроид телефона
Все хорошо, была предоставлена предоплата, задача поставлена четко
Были множественные не допонимания UX, с нескольких попыток была сделан окончательный дизайн. В целом - работа сделана нормально.
Ответный отзыв
alexsandr999
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Концепт дизайна приложения для стационарного андроид телефона
Приятно сотрудничать с Андреем) Четкая задача и моментальная коммуникация) Однозначно рекомендую)
Быстро и качественно. Александр профессионал своего дела, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Ketdji
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Концепт дизайна приложения для стационарного андроид телефона
Спасибо Андрею за предоставленную возможность поработать. Сделали все четко, предоплата - работа - оплата, без каких-либо проблем. Было приятно сотрудничать!)
Работа сделана быстро и качественно. Благодарю!
Ответный отзыв
vikeng1994
29 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$600
10 баллов
5 лет назад
Дизайн веб приложения, заказ для [vikeng1994]
Андрей, хороший заказчик, работаем с ним не первый проект, буду рад и дальнейшему сотрудничеству)
Всё отлично, продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
vikeng1994
29 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Дизайн мессенджера - продолжение работы для [vikeng1994]
Андрей, отличный заказчик, рекомендую! Буду рад еще с вами поработать))
Всё сделано качественно и в обговоренные сроки. Улучшены все детали дизайна по которым были спорные моменты. Спасибо за работу!
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