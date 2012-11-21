Требуется как можно быстрее обновить дизайн HTML/CSS кода. Всё выполнено в виде одного большого HTML+CSS, в общей сложности около 25 экранов. Дизайн почти не меняется, в основном изменения только по цветам/иконкам. Есть макеты всех страниц. При обновлении важно ...