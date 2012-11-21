Разработать концепт (идею/дизайн без проработки всех нюансов приложения) для стационарного телефона на базе андроида 3-4 основных экрана Жду примеров работ, цену и сроки
- Дизайн мобильных приложений5 исполнителейЗавершен5 лет назад
- $600
Обновить дизайн веб приложения телефонии и мессенджера. Реализовать в стиле мобильного приложения Сделать концепт основного экрана в нескольких стилях Редизайн всего веб приложения на основе выбранного концептаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $300
Подготовить дизайн мессенджера для iPhone и iPad согласно макетаДизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется обновить дизайн существующего приложения (ios+android), выполняющего функции аудио и видео звонков, чата. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wildix&hl=en В заявке укажите рейт, когда сможете приступить к проекту, опыт работы с UI/UX мобильных приложений и ссылки на портфолио. Опыт в разработке дизайна ...Дизайн мобильных приложений3 исполнителяЗавершен5 лет назад
Срочно требуется React-native эксперт, чтобы оформить существующий модуль react-native приложения в виде библиотеки. И подключить этот модуль к другому приложению. Сам по себе код полностью рабочий, как таковой разработки функционала не потребуется.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется как можно быстрее обновить дизайн HTML/CSS кода. Всё выполнено в виде одного большого HTML+CSS, в общей сложности около 25 экранов. Дизайн почти не меняется, в основном изменения только по цветам/иконкам. Есть макеты всех страниц. При обновлении важно ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Приложение видео чата на основе https://jitsi.org/jitsi-meet/ Под iOS jitsi-meet предоставляет проект (на основе react). Желателен кандидат, кто помимо iOS сможет разобраться в правке компонента React JS, для того чтобы немного подправить его внешний вид под требуемый дизайн. Уже ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад
Есть небольшой сайт на JS, на котором уже реализован логин в Realtime Firebase DB - https://firebase.google.com/docs/database/web/read-and-write На данный момент - сайт подключается к БД, принимает данные пользователя и выводит в виде JSON массива. Требуется доработать JS, чтобы данные ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для продвижения программных продуктов и приложений требуется специалист, умеющий работать с англоязычными СМИ тематики soft, it, tech, startup. Исполнитель должен иметь опыт договариваться с блоггерами, редакторами сми, по размещению рекламных статей.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $2500
Необходимо создать мобильные версии для десктопной базы данных (ios, android). Это первая версия проекта, в дальнейшем потребуются доработки и наращивание функций. Только для профи, новичков прошу не беспокоить, сразу демонстрируйте портфолио созданных проектов. Оплата - поэтапная. Разработчик ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Программа под Win,Mac,iOS,Android Если нет опыта разработке на каких-то из платформ, представляйте предложение с указанием под какие платформы будет осуществляться разработка. Используя фотографию руки распознать линии, и классифицировать основные типы: http://tvoy-goroskop-na-segodnya.ru/images/hiromantiya.jpg Бюджет ограничен, решении об реализации проекта будет принято ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется портировать приложение по нумерологии с iOS на Android 2.1 и старше. Приложение должно работать на всех девайсах, автоматические масштабирую исходную графику. Приложение представляет из себя форму ввода данных, генератор отчёта, и несколько статических экранов с анимацией ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется создать программу&библиотеку для Windows, которая в последствии будет портирована на Mac, Android и iOS. Необходимо произвести поиск объекта по его фотографии в имеющейся БД. Объекты поиска представляют из себя цветную полиграфию - брошюры, журналы, CD/DVD и ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $900
Написать тексты интерпритаций для астрологической программы на англ. языке (копирайт). Объём текстов - 120 статей по 3тыс. знаков.Завершен13 лет назад
Рерайт англоязычных статей. 50 статей + тескты на главную страницу сайта и разделов.Завершен13 лет назад
Приватный проект для Денисенко Екатерина (c_a_t). Глубокий рерайт статей и рецензий новых фильмов на английском языке.Завершен13 лет назад
Ищу авторов для написания англоязычных уникальных (90% и выше) новостей ИТ тематики - компьютерные геджеты, компьютеры, программы, мобильные телефоны/смартфоны/девайсы и т.д. Необходим автор, способный писать не менее 1 новости/обзора в день (можно 2-5), объёмом 1000-2500 ...Завершен13 лет назад
Требуется человек, владеющий основами html для восстановления/вёрстки небольших сайтов (типично около 5 страниц). Дизайн придумывать не нужно, только вёрстка материалов в html. Нужен ответственный, продуктивный и внимательный к деталям исполнитель. Объём работы - постоянный. Стоимость около 5-7 дол. ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
Спам запрещён! Требуется дополнительная раскрутка сайта (не поисковая) для получения дополнительных посетителей на сайт. Требуемая аудитория - англоязычная целевая аудитория. Раскрутка нужна постоянная (не покупной трафик, который заканчивается вместе с деньгами). Тематика сайта - продажа программ по низким ценам ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Прочитать и исправить ошибки текста (по теме нумерология). Исправить грамматические ошибки и исправить неправильно сформированные предложения. Текст состоит из независимых частей (интерпретаций нумерологических значений), всего около 150шт суммарным объёмом 190тыс.знаков без пробелов. Пример одной из интерпретаций: " Challenge 1. ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт13 лет назад