Функционал работы с простой базой Firebase (Javascript)

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Завершен2 заявки230 просмотров

Есть небольшой сайт на JS, на котором уже реализован логин в Realtime Firebase DB -  https://firebase.google.com/docs/database/web/read-and-write

На данный момент - сайт подключается к БД, принимает данные пользователя и выводит в виде JSON массива.

Требуется доработать JS, чтобы данные выводились в виде красивой таблицы и добавить возможность редактировать некоторые поля.

Проект нужно выполнить за несколько дней. Для специалиста тут менее чем на день работы. Бюджет 20-50WMZ.

Если понравиться работать с исполнителем, будет ещё много мелких и крупных работ совместно с нашей командой.

FirebaseJavaScript
8 лет назад
vebest
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

seeker1983
42 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$25
1 день
Всё отлично, Роман сделал всё что было необходимо и даже больше. Спасибо!
Все прошло отлично, рекомендую.

Заявки фрилансеров

seeker1983
42 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад