Функционал работы с простой базой Firebase (Javascript)
Есть небольшой сайт на JS, на котором уже реализован логин в Realtime Firebase DB - https://firebase.google.com/docs/database/web/read-and-write
На данный момент - сайт подключается к БД, принимает данные пользователя и выводит в виде JSON массива.
Требуется доработать JS, чтобы данные выводились в виде красивой таблицы и добавить возможность редактировать некоторые поля.
Проект нужно выполнить за несколько дней. Для специалиста тут менее чем на день работы. Бюджет 20-50WMZ.
Если понравиться работать с исполнителем, будет ещё много мелких и крупных работ совместно с нашей командой.
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