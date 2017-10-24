Функционал работы с простой базой Firebase (Javascript)

Есть небольшой сайт на JS, на котором уже реализован логин в Realtime Firebase DB - https://firebase.google.com/docs/database/web/read-and-write

На данный момент - сайт подключается к БД, принимает данные пользователя и выводит в виде JSON массива.

Требуется доработать JS, чтобы данные выводились в виде красивой таблицы и добавить возможность редактировать некоторые поля.

Проект нужно выполнить за несколько дней. Для специалиста тут менее чем на день работы. Бюджет 20-50WMZ.

Если понравиться работать с исполнителем, будет ещё много мелких и крупных работ совместно с нашей командой.