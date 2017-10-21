Сделать доступным отображение на сайте по размерно наличие на складе.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка179 просмотров

Требуется добавить функцию на сайте, где конфигуратор в размерный ряд и для покупателя сделать доступным отображение по размерно наличие на складе.

так помелочи еще что нужно после выполнения обсудим.

старый шоп скрипт .

8 лет назад
guest_15085810583249
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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