Верстка PSD -> WP

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Закрыт6 заявок355 просмотров

Нужно сверстать макет под Вордпресс

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1lWzpBSLatGkKSuA5WSQOLNDvP5vWw3EARnyIWnppTIU/edit?usp=sharing

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цена и сроки?

WordPress
8 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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