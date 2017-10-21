для сайта http://autovikup.top/ нужно: - подключить смс оповещение на телефон (095) 436-37-06 - подключить код аналитики - подключить отслеживание целей в аналитике (гугл) время - 1-3 дня оплата - договорная
Верстка PSD -> WP
Нужно сверстать макет под Вордпресс
ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1lWzpBSLatGkKSuA5WSQOLNDvP5vWw3EARnyIWnppTIU/edit?usp=sharing
Скрин главной - http://joxi.ru/brRERLBhJGlQVA
категории
статьи - http://joxi.ru/eAO0KlbFxe54Dr
категории - http://joxi.ru/5mdNE0yhkdyvZA
404 - http://joxi.ru/82QpaDbsjN51Rm
цена и сроки?
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