В скрипте, на сайте www.akfa.ru, отображающем информацию о движении груза необходимо сделать изменение. При нажатии на ссылку "Отслеживание груза" в правом верхнем углу сайта появляется форма с предложением ввести номер заказа или ...
Оптимизация статей
Работа состоит из 3 этапов:
1. Пишем тайтл, h1 и description
3. Дорабатываем вхождения ключевых слов
Прикрепляю подробное ТЗ. Просьба внимательно прочитать, прежде чем оставлять заявку.
Всего необходимо доработать 50 текстов на данный момент.
Требования к исполнителям:
1. Хорошие знания русского языка
2. Желательно опыт в подобной работе
Оплата: 30 руб/1 текст
Заявки фрилансеров
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