Оптимизация статей

Нужно сделать скрипт-заготовку для смарт терминала эвотор. На основе webview. Нужно, чтобы при нажатии "Продажа" открывалось webview (view.html), в webview была кнопка () с атрибутом name='1'. При нажатии на кнопку осуществлялась продажа на 1 рубль. Также, ...