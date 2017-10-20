Оптимизация статей

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки332 просмотра

Работа состоит из 3 этапов:

1. Пишем тайтл, h1 и description

3. Дорабатываем вхождения ключевых слов

Прикрепляю подробное ТЗ. Просьба внимательно прочитать, прежде чем оставлять заявку.

Всего необходимо доработать 50 текстов на данный момент.

Требования к исполнителям:

1. Хорошие знания русского языка

2. Желательно опыт в подобной работе

Оплата: 30 руб/1 текст

8 лет назад
seowin
Никита 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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