Здравствуйте. нужно сделать копию конструктора https://www.logogarden.com/logo-maker#/ Прошу указать: - примерный Бюджет, - Сроки на выполнение - Примеры похожих реализованных функций Спасибо за внимание к проекту!
Подключение платежной системы Free-Kassa
Добрый день.
Требуется доделать оплату через платежную систему free-kassa
модуль уже стоит аналогично webmoney
Оплата работает, но не корректно. Зачисляет не тот баланс, зачисляет даже если не оплатил... и еще небольшие проблемы которые поправить.
Кто готов, напишите, я предоставлю сайт и тестовый аккаунт, все проблемы увидите сами.
1 кодер делал и пропал (Это его установка модуля фрикассы)
Вы можете доделать его работу или сделать по своему. но аналогично webmoney
Если заинтересованы:
Предоставлю: FTP, Тест акк.
Оплата только после исполнения. 500рублей.
Дороже если, то настроите оплату, выведя в админку все редактирование, со всеми отчетами и многое другое. Подключить платежную систему почти любую цена 500рублей.
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