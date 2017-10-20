Подключение платежной системы Free-Kassa

Добрый день.

Требуется доделать оплату через платежную систему free-kassa

модуль уже стоит аналогично webmoney

Оплата работает, но не корректно. Зачисляет не тот баланс, зачисляет даже если не оплатил... и еще небольшие проблемы которые поправить.

Кто готов, напишите, я предоставлю сайт и тестовый аккаунт, все проблемы увидите сами.

1 кодер делал и пропал (Это его установка модуля фрикассы)

Вы можете доделать его работу или сделать по своему. но аналогично webmoney

Если заинтересованы:

Предоставлю: FTP, Тест акк.

Оплата только после исполнения. 500рублей.

Дороже если, то настроите оплату, выведя в админку все редактирование, со всеми отчетами и многое другое. Подключить платежную систему почти любую цена 500рублей.