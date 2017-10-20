Подключение платежной системы Free-Kassa

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка289 просмотров

Добрый день. 

Требуется доделать оплату через платежную систему free-kassa 

модуль уже стоит аналогично webmoney 

Оплата работает, но не корректно. Зачисляет не тот баланс, зачисляет даже если не оплатил... и еще небольшие проблемы которые поправить. 

Кто готов, напишите, я предоставлю сайт и тестовый аккаунт, все проблемы увидите сами. 

1 кодер делал и пропал (Это его установка модуля фрикассы) 

Вы можете доделать его работу или сделать по своему. но аналогично webmoney 

Если заинтересованы: 

Предоставлю: FTP, Тест акк. 

Оплата только после исполнения.  500рублей.

Дороже если, то настроите оплату, выведя в админку все редактирование, со всеми отчетами и многое другое. Подключить платежную систему почти любую цена 500рублей. 

8 лет назад
AlexTrack
Алекс 
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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