Скрипт для Эвотор-кассы

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка259 просмотров

Нужно сделать скрипт-заготовку для смарт терминала эвотор. На основе webview. Нужно, чтобы при нажатии "Продажа" открывалось webview (view.html), в webview была кнопка () с атрибутом name='1'. При нажатии на кнопку осуществлялась продажа на 1 рубль. Также, точкой входа в приложение должна быть иконка на главном экране. Оплата после теста на нашем терминале. От Вас файл APK.

8 лет назад
Chernoffn
Николай 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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