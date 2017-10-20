Скрипт для Эвотор-кассы

Нужно сделать скрипт-заготовку для смарт терминала эвотор. На основе webview. Нужно, чтобы при нажатии "Продажа" открывалось webview (view.html), в webview была кнопка () с атрибутом name='1'. При нажатии на кнопку осуществлялась продажа на 1 рубль. Также, точкой входа в приложение должна быть иконка на главном экране. Оплата после теста на нашем терминале. От Вас файл APK.