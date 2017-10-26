Для интеграции сервиса LeadDyno на сайт holilike.com нужен программист со знанием английского языка и/или имеющий опыт интеграциии LeadDyno. срок: 3 дня оплата по БС
Парсинг + скрипт
Требуется создать веб-приложение со следующим функционалом:
- На странице задаются параметры нескольких переменных
- Парсинг некоторых данных с сайта Poloniex.com (немного, но часто), учитывая эти переменные
- Отображение данных парсинга на странице в заданном виде
- Уведомление на емайл при определенных значениях данных парсинга
Подробное ТЗ отправлю выбранным исполнителям по запросу.
Выбранный исполнитель
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