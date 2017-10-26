Парсинг + скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок195 просмотров

Требуется создать веб-приложение со следующим функционалом:

- На странице задаются параметры нескольких переменных

- Парсинг некоторых данных с сайта Poloniex.com (немного, но часто), учитывая эти переменные

- Отображение данных парсинга на странице в заданном виде

- Уведомление на емайл при определенных значениях данных парсинга

Подробное ТЗ отправлю выбранным исполнителям по запросу.

Парсинг данных
8 лет назад
DoniE
Игорь 
43 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

lokin_roman
Роман 
41 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$100
2 дня
Отличная работа, спасибо.
Интересный заказ и хорошая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

lokin_roman
Роман 
41 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад