Подправить вывод заголовков в категории Опенкарт

Сотрудничество прошло блестяще. Весьма оперативно - прямо в онлайн режиме. Для понимания - столько же времени и больше у меня заняли другие 2 программиста на обсуждение проекта. Причем вопросы были слишком не по теме порой. Александр же справился с заданием без лишних вопросов. Рекомендую к сотрудничеству. Мне оч. понравилось!