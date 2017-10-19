Создание сайта такси

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок159 просмотров

Создать сайт такси. Дизайн и т.д.  

Написать формы: приема заказа и т.д. 

Все обрабатывающий скрипты есть, есть по ним описание и по всем полям, есть логотип.

8 лет назад
Maxim1500
Максим 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров