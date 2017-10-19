Интеграция с СДЕК Нужно интегрировать мой интернет магазин Задание срочное Оставляйте заявки, кто готов помочь
Создание сайта такси
Создать сайт такси. Дизайн и т.д.
Написать формы: приема заказа и т.д.
Все обрабатывающий скрипты есть, есть по ним описание и по всем полям, есть логотип.
Заявки фрилансеров
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