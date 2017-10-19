Маленькая консультация по php

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Закрыт8 заявок166 просмотров

чиню проект на вордпрессе, есть сайдбар, который выводится на всех страницах новостей.

но в коде прописано что он должен показатся на всех страницах, поэтому на главной он создает ошибку для другого блока.

я прописал через конструкцию if else теперь на главной ок, а на других страницах пропал сайдбар, что я сделал не так?

 спасибо разобрался

PHPWordPress
8 лет назад
sergtrue
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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