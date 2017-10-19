Маленькая консультация по php

чиню проект на вордпрессе, есть сайдбар, который выводится на всех страницах новостей.

но в коде прописано что он должен показатся на всех страницах, поэтому на главной он создает ошибку для другого блока.

я прописал через конструкцию if else теперь на главной ок, а на других страницах пропал сайдбар, что я сделал не так?

спасибо разобрался